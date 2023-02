Conselho Tutelar e CMDCA de São José estão em novo endereço - Divulgação

Publicado 02/02/2023 10:12

São José do Vale do Rio Preto - O governo municipal informa que o Conselho Tutelar e o CMDCA de São José agora estão funcionando em novo endereço, no Edifício Benvenuto, 2º Andar, na rua Coronel Francisco Limongi, Estação, no centro da cidade.