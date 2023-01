Nova viatura para os agentes de trânsito no município - Divulgação

Publicado 19/01/2023 14:48

São José do Vale do Rio Preto - Na manhã da última segunda-feira (16) a Diretoria Municipal de Trânsito (Dimutran) de São José do Vale do Rio Preto recebeu das mãos do prefeito uma nova viatura para os agentes de trânsito no município.

A chegada dessa viatura facilitará os trabalhos de fiscalização dos agentes no município em relação as infrações de trânsito como carros estacionados em lugares proibidos, dentro de curvas, em cima de calçadas etc.