Novos uniformes para os 3.300 alunos da rede municipal de Ensino da cidade - Divulgação

Novos uniformes para os 3.300 alunos da rede municipal de Ensino da cidade Divulgação

Publicado 10/01/2023 12:41

São José do Vale do Rio Preto - A Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto, por meio da Secretaria de Educação, entregará novos uniformes aos 3.300 alunos da Rede Municipal de Ensino da cidade neste ano de 2023.

A secretaria informa também que o antigo uniforme vai continuar sendo permitido.