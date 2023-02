Ao longo da ação, a Enel Distribuição Rio também oferecerá dicas de segurança e de consumo consciente de energia. - Divulgação

Ao longo da ação, a Enel Distribuição Rio também oferecerá dicas de segurança e de consumo consciente de energia.Divulgação

Publicado 15/02/2023 15:56

São José do Vale do Rio Preto - A Enel Distribuição Rio realiza até sexta-feira (17) a operação Energia Legal em São José do Vale do Rio Preto. Uma força-tarefa, formada por equipes de inspeção com o apoio da Polícia Civil, estará em ação para fiscalizar e retirar ligações clandestinas no município.

O objetivo é combater fraudes e furtos de energia, bem como conscientizar a população sobre os riscos e prejuízos desta prática. Além disso, a distribuidora vai oferecer uma série de serviços durante a operação: troca de lâmpadas, atendimento móvel, orientações de segurança com a rede elétrica e dicas de consumo consciente de energia.



Em 37 edições do projeto Energia Legal realizadas pela Enel Rio, a companhia identificou furto de energia em 16.894 clientes, sendo 15.551 residências e 1.343 comércios nas 23 cidades por onde passou desde o fim de 2019. Fazer ligações irregulares é crime com pena prevista de um a oito anos de reclusão. Essa conduta contribui para a queda na qualidade do serviço prestado e prejudica todos os consumidores da concessionária com maior número de interrupções e, por vezes, dificultando o retorno da energia elétrica. Conforme estimativa da distribuidora, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 4%.



Quem adota a prática, popularmente conhecida como “gato”, além de cometer um crime, está colocando a própria vida e a da população em risco. Pessoas não habilitadas, que tentam manipular o medidor de energia ou fazer ligação direta na rede, podem sofrer choque elétrico e acidentes graves, até mesmo fatais.



Para denunciar o furto de energia, basta acessar https://www.eneldistribuicao.com.br/rj/denuncie.aspx, ou o aplicativo Enel Rio ou a Central de Relacionamento pelo 0800 280 0120. Não é necessário se identificar.



Atendimentos e consumo consciente de energia

Durante a operação, os moradores de São José do Vale do Rio Preto também terão acesso a diversas ações da Enel Rio por meio de uma unidade móvel de atendimento, que ficará localizada nos seguintes pontos: Estrada Silveira da Motta, Km 17, Jaguará (próximo ao Posto Jaguarão) e na Rua Professora Maria Emília Esteves, 617, no estacionamento da prefeitura. A van da Enel Rio vai oferecer os mesmos serviços disponíveis na loja da distribuidora, como segunda via de conta, parcelamento de débitos, pedido de ligação nova e troca de titularidade.



Ao longo da ação, a Enel Distribuição Rio também oferecerá dicas de segurança e de consumo consciente de energia. Além disso, a distribuidora fornecerá informações e atendimento para o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica (Baixa Renda), programa do Governo Federal que dá descontos na conta de energia de até 65% em relação à tarifa residencial normal. O cliente também poderá efetuar o cadastro e realizar a troca de lâmpadas incandescentes e/ou fluorescentes por até duas lâmpadas de LED.



Serviço

Unidade móvel

Dias 14 e 15/2 (terça e quarta)

Local: Estrada Silveira da Motta

Endereço: Estrada Silveira da Motta, Km 17, Jaguara (próximo ao Posto Jaguarão)

Horário: 8h30 às 17h



Dia 16 e 17/2 (quinta e sexta)

Local: Rua Professora Maria Emília Esteves

Endereço: Rua Professora Maria Emília Esteves, 617, Centro (no estacionamento da Prefeitura)

Horário: 8h30 às 17h