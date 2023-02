1ª Copa de Jiu-jítsu Águas de Março - Reprodução

Publicado 10/02/2023 14:45

São José do Vale do Rio Preto - Com o apoio da Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto acontece no próximo domingo, dia 12 de fevereiro, no Ginásio Municipal em Águas Claras, a 1ª Copa de Jiu-jítsu Águas de Março.

As categorias são pré-mirim a master absoluto masculino, com troféu para as três melhores equipes e medalhas para os três primeiros colocados de cada categoria. Mais informações em podem ser obtidas pelo telefone 24 99243 3994. As inscrições podem ser feitas no site WWW.VOUCOMPETIR.COM.BR.