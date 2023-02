Prefeito Gilberto Esteves se reuniu com os vereadores na quinta-feira (16) - Divulgação

Publicado 17/02/2023 11:03

São José do Vale do Rio Preto - Na manhã desta quinta-feira (16) o prefeito Gilberto Esteves se reuniu com os vereadores onde foram abordadas questões pertinentes em relação aos péssimos serviços prestados pela concessionária ENEL no município de São José do Vale do Rio Preto.

São José vem sofrendo constantemente com a interrupção do fornecimento de energia elétrica, com apagões e a demora no restabelecimento em diversos bairros do município.

Outro assunto importante que foi debatido é a importância do Carro de Plantão no município 24 horas, todos os dias, além de um caminhão específico para a realização de podas de árvores, o que causa na maioria das vezes a interrupção no fornecimento de energia elétrica.