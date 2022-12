A ocorrência apreendeu uma pedra de crack e uma tira de maconha. - Divulgação da PM

Publicado 26/12/2022 14:41 | Atualizado 26/12/2022 14:41

A Polícia Militar efetuou ainda a prisão de um homem de 20 anos suspeito de tráfico de drogas na sexta-feira (23), na Estrada do Alecrim, no bairro Porto do Carro, em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos.



A ocorrência apreendeu uma pedra de crack e uma tira de maconha.



Segundo a PM, o homem que foi preso e levado para a 126ª DP informou que iria vender o material para outro suspeito, de 35 anos.