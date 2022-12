O evento faz parte da programação de Natal da cidade. - ASCOM SPA

O evento faz parte da programação de Natal da cidade.ASCOM SPA

Publicado 23/12/2022 13:13

Nesta sexta-feira (23), o público de São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, terá a oportunidade de apreciar o concerto natalino da Orquestra Sons da Aldeia, que acontecerá a partir das 19h na Praça Hermógenes Freire da Costa, na Praia do Centro. O evento faz parte da programação de Natal da cidade.

Ao longo da semana, as atrações culturais também ocuparam a Praça Agenor Santos e a Casa da Cultura com música, teatro e dança. As ações são promovidas pela Secretaria Municipal de Cultura e integram a programação da Casa do Papai Noel deste ano.



O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, tem acompanhado de perto os eventos. “A programação cultural da Casa do Papai Noel este ano está muito especial. Nós ampliamos as atrações abrindo espaço para os artistas locais, tanto dos nossos equipamentos culturais, como o Ballet Municipal, a Cia de Teatro, a Escola de Artes e a Orquestra Sons da Aldeia, como dos artistas e grupos contemplados no Edital de Chamamento nº 12/2022. Convidamos a todos para estarem conosco neste maravilhoso concerto natalino, preparado com muito carinho pela nossa Orquestra”, destacou.



Mais de 20 instrumentistas participarão do concerto desta sexta-feira (23). No repertório, clássicos natalinos como “Jingle Bells”, “Noite Feliz”, “Primeiro Natal”, “Boas Festas” e “Deck The Halls”. “Esta será a nossa segunda apresentação em formato de concerto no município e mais uma oportunidade para que os nossos alunos possam se apresentar. Estamos todos muito animados e ansiosos para apresentar ao público aldeense esse trabalho. Esperamos que seja uma noite de muita luz e que a música possa contagiar a todos”, ressaltou o regente da Orquestra, o professor de música Jorge Rafael Goes.



Atrações natalinas



Durante a semana, os visitantes da Casa do Papai Noel também puderam apreciar sessões de música ambiente com a apresentação solo dos instrumentistas da Orquestra Sons da Aldeia. Na Praça Agenor Santos, as atrações incluíram a reapresentação do Auto de Natal da Companhia de Teatro Municipal e as performances das jovens bailarinas do espaço Ballet Rafaela Grilli, que encantaram o público com coreografias de balé clássico. O estúdio de ballet, fundado há 12 anos município, foi um dos contemplados pelo Edital de Chamamento de Artistas, lançado este ano pela Secretaria Municipal de Cultura.



“Para nós, como artistas, e para a população de um modo geral essa iniciativa da Secretaria de Cultura é muito importante, muito enriquecedora. Quando entramos nesse Edital, as bailarinas ficaram muito motivadas, principalmente porque foi a primeira vez que o nosso estúdio participou de um concurso como esse. Durante o espetáculo na Praça da Matriz, elas se sentiram muito realizadas. Ficamos muito felizes em termos sido contemplados e de poder ter participado desse evento. Esperamos que, cada vez mais, a cultura possa ocupar as praças da cidade”, destacou a proprietária e professora Rafaela.



Outra novidade este ano é a parceria com corais de igrejas do município, que prometem abrilhantar a programação fortalecendo a tradição religiosa. Em breve, as datas das apresentações serão divulgadas no site e nas redes sociais oficiais da prefeitura (Facebook e Instagram) e na página da Secretaria de Cultura.



A Casa do Papai Noel fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro (Casa da Cultura). A exposição natalina fica em cartaz até o dia 13 de janeiro, com visitação gratuita todos os dias, das 14h às 22h, e a presença do Papai Noel de terça a domingo, a partir das 19h.