Publicado 22/12/2022 13:19

Na Região dos Lagos, agentes da 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP) prenderam um homem acusado de estuprar uma mulher e a filha dela nesta quarta-feira (22). O criminoso foi identificado como Wanderson D.S.O..



De acordo com a polícia, contra o elemento, havia dez mandados de prisão em aberto pelo crime de roubo. Wanderson estava evadido do sistema prisional desde o ano de 2011.



O acusado foi encaminhado para a 125ª DP, onde encontra-se acautelado à disposição da Justiça. Não foi informado se ele tinha alguma ligação com as vítimas.