São Pedro da Aldeia inicia pré-cadastro de protetores de animais Imagem ilustrativa/ internet

Publicado 21/12/2022 18:32

Teve início nesta semana o cadastro dos protetores de animais de São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos. Podem se registrar pessoas maiores de 18 anos e entidades protetoras, residentes e atuantes no município, que atuem especificamente com cães e gatos. O formulário está disponível neste link.

O objetivo da ação é realizar um levantamento de quantos protetores atuam na cidade, a fim de basear as políticas públicas relacionadas ao tema e, dessa forma, facilitar o acesso a programas como castração, vacinação e os cuidados necessários destinados ao bem-estar animal.

A medida também vai possibilitar que o setor trace um perfil dos envolvidos nessa rede de proteção animal, bem como melhor compreender suas demandas. A estruturação do programa possibilitará, ainda, um melhor planejamento e elaboração de orçamento para incentivo e reconhecimento das pessoas que se dedicam diariamente na construção de uma sociedade melhor.

É importante ressaltar que o preenchimento do formulário representa um pré-cadastro, que só será efetivado com posterior apresentação da documentação solicitada no chamamento.