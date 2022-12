Homem de 49 anos é preso por estupro de adolescente de 13 em São Pedro da Aldeia | São Pedro da Aldeia | O Dia

Homem de 49 anos é preso por estupro de adolescente de 13 em São Pedro da Aldeia - Divulgação da PM

Publicado 19/12/2022 13:24

Um homem de 49 anos foi preso, em flagrante, por estupro de vulnerável, na noite deste sábado (17), em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos. A denúncia foi feita pela mãe do garoto, que chamou a Polícia Militar logo que o filho contou o episódio a ela.

De acordo com informações do 25º BPM a vítima, quando agentes da PM chegaram no local, no bairro Porto do Carro, a vítima e sua mãe relataram que o acusado o havia abusado, tocando no menino nas suas partes íntimas.

O homem, que não tinha nenhum grau de parentesco com a vítima, foi levado para a 125ª DP, permanecendo preso.