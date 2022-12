O homem foi encaminhado para a 125ª DP, autuado e preso - Divulgação da PM

Publicado 16/12/2022 11:02

Um homem de 41 anos foi preso com farta quantidade de drogas, uma arma e munições a caminho de São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos, no final da noite desta quinta-feira (15).

Conforme a ocorrência, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que o elemento estava a bordo de um automóvel saindo de Cabo Frio com material entorpecente para ser entregue no município aldeense.

Em diligência às margens da rodovia, a PM flagrou a passagem do carro e efetuou a abordagem. Na revista ao veículo, foi encontrada uma pistola com um carregador municiado e um sobressalente, além de um saco com seis pedaços de maconha.

O acusado confessou aos militares que iria entregar os entorpecentes e levou a guarnição até a Rua Marechal Juarez Távora, no bairro São João, onde foram arrecadadas 500 trouxinhas de maconha, 300g de pasta base de cocaína, duas balanças de precisão e diversos materiais para endolação.

O homem foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), autuado e preso.