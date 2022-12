Polícia prende integrantes de quadrilha que aplicava extorsões via PIX em São Pedro da Aldeia - Divulgação

Publicado 15/12/2022 13:56

REGIÃO DOS LAGOS - Policiais Civis da Delegacia Antissequestro (DAS) prenderam, nesta quarta-feira (7) integrantes de uma quadrilha que praticava crimes de extorsão. Segundo a polícia, os elementos diziam para as vítimas que parentes estariam sequestrados e, após enganar o alvo, os criminosos exigiam pagamentos em transferências via PIX. As prisões foram realizadas em São Pedro da Aldeia, Rio das Ostras, e na Rocinha, comunidade da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ainda de acordo com a Polícia Civil, os elementos pertenciam a maior quadrilha de extorsão do estado.

As investigações tiveram início na segunda-feira (12), depois que familiares foram até a sede da DAS para comunicar que estavam sendo vítimas da quadrilha. Em relato dos familiares à polícia, eles disseram que, desde a noite anterior não tinham notícias de uma mulher e do filho dela.

Em depoimento as vítimas alegaram que haviam feito diversas transferências via PIX a favorecidos desconhecidos, depois que os criminosos fizeram a vítima acreditar que estavam em posse do filho dela e exigiram a transferência de valores por PIX a diversos beneficiários da quadrilha.

Ao mesmo tempo, os elementos fizeram o filho da mulher acreditar que haviam sequestrado a mãe dele, realizando a mesma exigência de quantia em PIX. A quadrilha conseguiu, ainda, que as vítimas não conseguissem se comunicar com outros parentes. Cerca de R$ 180 mil foi transferido aos golpistas.

A Polícia Civil deu início às buscas pelo grupo criminoso logo após as oitivas com as vítimas. Foi constatada, durante as investigações, a participação de quatro elementos que atuavam de dentro do presídio Nelson Hungria e que eram responsáveis por fazer as ligações para as vítimas. Um dos identificados, Alberto Ribeiro Sant’anna, conhecido como Cachorrão, é apontado como chefe da organização criminosa.

Um inquérito para apurar a participação de pessoas agindo no interior do presídio foi instaurado, bem como representar pela prisão preventiva dos membros presos durante a operação realizada nesta quarta-feira e demais possíveis identificados no curso da investigação, conforme a Civil.