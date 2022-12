GOP ajuda criança perdida na Praia do Forte, em Cabo Frio, a encontrar os pais - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 19/12/2022 15:56 | Atualizado 19/12/2022 15:58

O Grupamento Operacional de Praia (GOP), da Guarda Municipal, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, ajudou, na tarde deste domingo (18), uma criança perdida na Praia do Forte a encontrar os pais.



Segundo o relato, os banhistas que estavam no local teriam percebido que a criança estava sozinha e perdida, e começaram a bater palmas na tentativa de alertar sobre o fato – chamando a atenção dos agentes do GOP. Logo após, os trabalhadores encontraram os pais da criança.

O quiosque da Guarda Civil Municipal – Base avançada do GOP, fica localizado na orla, na altura da Praça do Skate.