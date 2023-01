Casa do Papai Noel será encerrada nesta sexta-feira (13) em São Pedro da Aldeia - Divulgação/ ascom

Publicado 10/01/2023 16:01

Os moradores e turistas têm até esta sexta-feira (13) para conferir de perto os atrativos da Casa do Papai Noel de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. A tradicional exposição natalina, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura, já recebeu mais de 10 mil visitantes e funciona todos os dias, das 14h às 22h. O espaço conta com dezenas de ornamentos, adereços simbólicos e espaços instagramáveis, que materializam a magia e o encanto do Natal.



O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, falou sobre a exposição deste ano. “A Casa do Papai Noel foi um projeto idealizado e executado com muito carinho, dedicação e empenho pela nossa equipe. Todas as mobílias e ornamentos foram confeccionados artesanalmente pelas mãos dos nossos artistas plásticos e colaboradores da SEMUC, ou seja, são peças únicas produzidas pelos talentos da nossa cidade. Este ano, apresentamos também uma novidade muito bacana para os visitantes, que é a Vila do Noel, uma área localizada na parte externa da Casa, com trenzinho, trenó e espaços temáticos para que as pessoas possam se divertir e registrar o passeio. Temos recebido um retorno muito positivo dos nossos visitantes. Até o momento, mais 10 mil pessoas já passaram por aqui e esperamos receber mais visitantes até o encerramento da exposição”, destacou.

Totalmente revitalizada para esta temporada, a Casa do Papai Noel conta com mais de 30 mobílias em estilo colonial, que preenchem os cômodos do lar do Bom Velhinho, como a sala, a fábrica de brinquedos e o quarto. A exposição apresenta ainda uma lareira cenográfica, um presépio de 1,60 metros de altura, símbolo da tradição religiosa do Natal, e um relógio de pé que pertenceu à Câmara Municipal no século XIX.



Este ano, a exposição também ganhou um carrossel, um clássico dos parques de diversão, garantindo a alegria da criançada. Batizada de “Aldeia do Noel”, a vila cenográfica funciona como uma extensão da Casa e conta com diversos atrativos, como o trenzinho e o trenó, que estimulam a interação com o espaço natalino.



Moradora há três anos do Baixo Grande, a advogada Evellyn Cardoso foi uma das visitantes da exposição, ao lado da amiga, Cristina Mendonça, de Cabo Frio, e da netinha, Rafaelly. “É a nossa primeira vez na Casa do Papai Noel e ficamos surpresas com o espaço. Está incrível, tudo maravilhoso, muito bem organizado e bonito. Ter esse tipo de atração aqui é um diferencial, porque a gente não vê isso nas cidades vizinhas, e também uma forma de atrair os turistas para cá, sem falar que as crianças adoram. Também gostamos muito do clima familiar e bastante acolhedor”, comentou.



A Casa do Papai Noel funciona na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro (Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos). A população também pode fazer uma visita ao presépio do coreto, na Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), que ficará aberto à visitação gratuita até o dia 13 de janeiro, no horário das 18h às 22h.