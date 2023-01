A ocorrência foi registrada na 125ª DP, onde a arma ficou apreendida. - Letycia Rocha (RC24h)

A ocorrência foi registrada na 125ª DP, onde a arma ficou apreendida.Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 09/01/2023 13:19

Um homem acusado de envolvimento com o tráfico de drogas morreu após uma troca de tiros com a Polícia Militar no final da noite desta sexta-feira (6) no bairro Praia Linda, em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos.

Conforme a ocorrência, uma guarnição recebeu informações de que cerca de quatro elementos estariam armados e vendendo entorpecentes na Rua Nicola Peregrino dos Santos. Em diligência no local, os militares foram recebidos a tiros pelos criminosos e revidaram a agressão.

Ao cessar fogo, os agentes encontraram o elemento, que ainda não foi identificado, caído no chão ao lado de uma pistola calibre 9mm municiada. O homem chegou a ser socorrido para o Pronto Socorro Municipal, mas não resistiu aos ferimentos, indo a óbito.

A ocorrência foi registrada na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), onde a arma ficou apreendida.Um homem acusado de envolvimento com o tráfico de drogas morreu após uma troca de tiros com a Polícia Militar no final da noite desta sexta-feira (6) no bairro Praia Linda, em São Pedro da Aldeia.

Conforme a ocorrência, uma guarnição recebeu informações de que cerca de quatro elementos estariam armados e vendendo entorpecentes na Rua Nicola Peregrino dos Santos. Em diligência no local, os militares foram recebidos a tiros pelos criminosos e revidaram a agressão.

Ao cessar fogo, os agentes encontraram o elemento, que ainda não foi identificado, caído no chão ao lado de uma pistola calibre 9mm municiada. O homem chegou a ser socorrido para o Pronto Socorro Municipal, mas não resistiu aos ferimentos, indo a óbito.

A ocorrência foi registrada na 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), onde a arma ficou apreendida.