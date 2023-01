São Pedro da Aldeia terá música ao vivo e apresentação de dança árabe - Divulgação

Publicado 21/01/2023 14:13

A noite deste sábado (21) será recheada de atrações durante a segunda edição do projeto “Música na Praça”, em São Pedro da Aldeia, município da Região dos Lagos. O evento terá como atrações principais o show da banda Lo-ah!, com repertório de pop, MPB e jazz, e do grupo Ohana, apresentando performances de dança árabe. A programação terá início às 20h, na Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), no Centro.

A retomada do projeto aconteceu no ano passado, após cerca de cinco anos paralisado no município. A iniciativa foi possível graças ao Edital de Chamamento Público nº 12/2022, lançado pela Secretaria Municipal de Cultura. O processo de seleção resultou na contratação de mais de 90 artistas locais para apresentações em eventos e ações da pasta, incluindo no projeto Música na Praça. “Essa será a segunda edição do ‘Música na Praça’, desta vez abrindo espaço para os nossos talentos não só da música, mas também da dança. Será uma noite de muita arte, cultura e lazer para todos”, comentou o secretário municipal de Cultura, Thiago Marques.

Sob o comando da banda Lo-ah!, a programação musical promete animar o público com uma seleção de sucessos da música pop, da MPB e do jazz, nacional e internacional. O repertório inclui clássicos de Chico Buarque, Steve Wonder, Frank Sinatra, Amy Whinehouse, Tom Jobim, Zeca Baleiro e Paralamas do Sucesso. Em nova formação, o grupo reúne quatro músicos experientes, com vasta atuação no município e na Região dos Lagos: Mario Henrique Patti (baterista e percussionista), Marcelo Oliveira (baixo), Thiago Dias (piano) e Débora Diniz (voz).

Compondo as atrações do evento, o grupo Ohana também será destaque trazendo performances de dança árabe. Fundado há mais de oito anos pela professora Ana Thereza Rebelo, o conjunto vai apresentar coreografias em grupo, dupla e solo, em um mix de dança do ventre, dança flamenca, dança do ventre clássica, dança do ventre moderna e o chamado ritmo “Shaabi”, muito popular no Oriente. A formação contará com as bailarinas Aila Bordoni, Bia Garcia, Carol Lira, Elaine Oliveira e Pris Valente.