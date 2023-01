O resultado da pré-matrícula será divulgado a partir do dia 3 de fevereiro e a efetivação da matrícula deverá ser feita entre os dias 3 e 6 de fevereiro - Divulgação

O resultado da pré-matrícula será divulgado a partir do dia 3 de fevereiro e a efetivação da matrícula deverá ser feita entre os dias 3 e 6 de fevereiroDivulgação

Publicado 25/01/2023 15:18

O prazo final da segunda fase de pré-matrícula na rede municipal de ensino de São Pedro da Aldeia foi prorrogado para às 23h59 desta sexta-feira (27). O período teve início na terça-feira (24), de forma on-line, visando o ingresso de novos alunos e transferências. A medida foi tomada após o sistema responsável pelo procedimento passar por uma instabilidade. A data prevista para o término era 26 de janeiro. O endereço para realização da pré-matrícula está disponível neste link. O município oferece suporte presencial, das 8h30 às 17h, até a sexta-feira (27), data em que termina a segunda fase do processo. O pai ou responsável que necessitar de auxílio para a realização da pré-matrícula, seja por dificuldades no acesso à internet ou no preenchimento dos dados, pode procurar a sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Francisco Santos Silva, nº 479, no bairro Nova São Pedro, ao lado do Teatro Municipal.Com a prorrogação do prazo final, as datas referentes às etapas seguintes também foram alteradas. O resultado da pré-matrícula será divulgado a partir do dia 03 de fevereiro e a efetivação da matrícula deverá ser feita entre os dias 3 e 6 de fevereiro.A efetivação será realizada diretamente na unidade escolar selecionada e com a apresentação dos documentos previstos, durante o horário de funcionamento da escola. O candidato que não efetivar a matrícula no período indicado perderá o direito à vaga.Após a conclusão da segunda fase, caso ainda haja vaga, a matrícula será disponibilizada na própria unidade escolar a partir do dia 7 de fevereiro, no horário de funcionamento da escola.