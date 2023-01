Ele foi encaminhado para a 125ª DP, autuado por resistência e violência contra a mulher, permanecendo preso. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 23/01/2023 13:36

Um homem foi preso neste domingo (22) em São Pedro da Aldeia após invadir a casa da ex-companheira e agredi-la no bairro Porto da Aldeia, município da Região dos Lagos.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam um patrulhamento quando receberam informações sobre um elemento que havia espancado uma mulher na Estrada do Boqueirão. Ao chegarem na residência, a equipe encontrou o acusado machucado após ser linchado por populares. A vítima e o tio dela também estavam no local.

Aos militares, o tio da mulher contou que o agressor invadiu a casa e a agrediu no interior do imóvel. Ele chegou na residência e flagrou o crime, “utilizando dos meios necessários para colocar o acusado para fora e evitar que as agressões continuassem”.

Ao ser abordado, o criminoso ainda ofendeu a guarnição com palavras de baixo calão, sendo preciso imobilizá-lo. Ele foi encaminhado para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), autuado por resistência e violência contra a mulher, permanecendo preso.