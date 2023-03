A infração foi flagrada em um depósito de bebidas. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 02/03/2023 17:50

A Enel Distribuição Rio encontrou furto de energia uma operação realizadas nesta quarta-feira (1) em São Pedro da Aldeia. A infração foi flagrada em um depósito de bebidas.

A operação aconteceu com o apoio de policiais da 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) e do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), após o registro de denúncia anônima. As equipes flagraram uma ligação direta com a rede Enel e um medidor de energia adulterado em no estabelecimento localizado no bairro São João.

Após a perícia, o operativo substituiu o medidor e desfez a irregularidade. A cliente foi conduzida à 125ª DP para prestar depoimento.

Para conscientizar a população sobre o perigo do furto de energia, a Enel Distribuição Rio realiza, além dos operativos, diversos projetos sociais em comunidades, com informações sobre o uso eficiente de energia elétrica, programas para geração de emprego e renda e revisão gratuita de instalações elétricas de consumidores com menor poder aquisitivo.

Os clientes que quiserem denunciar o furto de energia podem fazê-lo pela internet: https://www.enel.com.br/ ou pelo aplicativo Enel Rio. Não é necessário se identificar.