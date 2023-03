Publicado 01/03/2023 17:19

O Procon de São Pedro da Aldeia recebe nesta quinta-feira (2) a ouvidoria itinerante da Prolagos para mais um mutirão de atendimentos. O objetivo da parceria é agilizar a resolução de demandas, facilitando o dia a dia do morador. Os consumidores serão atendidos pela ouvidoria da concessionária, das 13h30 às 16h, na sede do órgão aldeense.

O mutirão oferece serviços como esclarecimento de dúvidas, análise de demandas e recebimento de sugestões. Os consumidores que preencherem os requisitos também poderão ser encaminhados para adesão à Tarifa Social. O benefício, que oferece a fatura de água pela metade do valor, está disponível para famílias carentes com renda de até três salários mínimos, imóvel com construção de até 50 m², que façam parte de algum programa social do governo e média de consumo anual de 10 m³ de água.

O diretor do Procon, Eduardo Gomes, falou sobre a iniciativa. “É muito importante que o consumidor aldeense participe do mutirão e entenda que essa é uma grande oportunidade de buscar a solução do seu problema diretamente com um representante da concessionária Prolagos. Aguardamos os consumidores no próximo dia 02”, disse.Mais informações podem ser obtidas no canal oficial de atendimento do Procon, por meio de ligações telefônicas e mensagens via WhatsApp, no número (22) 2627 6086. O Procon de São Pedro da Aldeia fica na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 136, no Centro, atrás do Fórum.