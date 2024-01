Museu Regional do Sal em São Pedro da Aldeia - Reprodução/ Ascom

Publicado 09/01/2024 19:16

São Pedro da Aldeia - Os visitantes do Museu Regional do Sal Manoel Maria de Mattos, em São Pedro da Aldeia, ganharam dois dias extras para conhecer o espaço. Visando a alta temporada, a Secretaria de Turismo ampliou o funcionamento da unidade. Até o dia 29 de fevereiro, o Museu funcionará de terça-feira a domingo, incluindo feriados, das 13h às 19h. Seu acervo conta com peças históricas e obras de arte que retratam a cultura salineira na Região dos Lagos.



A secretária de Turismo, Claudia Tinoco, comentou sobre a iniciativa. “A ideia de abrir o Museu dois dias, foi mais amadurecida ao longo do ano passado para oferecermos aos nossos turistas, uma oportunidade de conhecer o museu. Então, entendemos que deveríamos abrir às terças e quartas também. Normalmente os dias de abertura eram às quintas, domingos e feriados. No entanto, nós também percebemos que o museu tem uma visitação mais forte no período da tarde. Além disso, na alta temporada com o verão e com tanto calor, as pessoas vão para a praia pela manhã. Enquanto, no período da tarde e parte da noite, eles vão fazer as visitas ao Museu e conhecer os pontos turísticos. Por isso, decidimos que o horário de 13h às 19h é mais adequado.”, afirmou.



O Museu Regional do Sal Manoel Maria de Mattos está localizado às margens da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), próximo à UPA da cidade, e já atraiu milhares de turistas e visitantes, nacionais e internacionais. Desde a sua abertura oficial, em maio de 2023, a unidade soma mais de cinco mil visitas.



É importante destacar que, a partir do dia 1º de março, o horário de funcionamento do espaço voltará ao expediente normal, com visitação de quinta a domingo e feriados, das 13h às 19h.

