Paulo Gustavo - Divulgação/Ascom

Publicado 15/01/2024 17:19

São Pedro da Aldeia - A Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia divulgou o resultado preliminar dos Editais nºs 13 e 14 da Lei Paulo Gustavo, destinados à seleção de projetos audiovisuais e premiação cultural, após a fase de avaliação das candidaturas pelos pareceristas. Os documentos com os resultados foram publicados nesta sexta-feira (12) e estão disponíveis para acesso no site www.cultura.pmspa.rj.gov.br. Os proponentes considerados inabilitados poderão entrar com recurso até as 23h59 desta terça-feira (16), acessando o formulário eletrônico no site.

Nesta etapa, os candidatos tiveram suas propostas analisadas e pontuadas por pareceristas externos contratados para esta finalidade, em conformidade com os critérios descritos nos Editais. Os projetos inscritos no Edital “Talentos da Aldeia” foram analisados por “mérito cultural” e as avaliações do Edital “100 Anos Casa da Flor” foram baseadas na trajetória do proponente, levando em conta sua relevante contribuição ao desenvolvimento artístico ou cultural da cidade. Os resultados finais dos processos de seleção pública serão publicados no dia 19 de janeiro.

Sobre os Editais

Intitulado “Talentos da Aldeia”, o Edital de Chamamento Público nº 13/2023 vai destinar R$ 479.177,08 para projetos audiovisuais produzidos por coletivos, grupos e artistas aldeenses de todos os segmentos culturais, que se enquadrem nas seguintes categorias: Produção de curta-metragem (entre 15 e 30 minutos); Produção de documentário (entre 10 e 20 minutos); Produção de videoclipe (entre 3 e 6 minutos); Produção de conteúdo para mídias digitais (entre 2 e 4 minutos) e Ação de Formação Audiovisual e Difusão, que prevê o desenvolvimento de oficinas ou mostras.

Já o Edital de Chamamento Público nº 14/2023, batizado de “100 Anos Casa da Flor”, vai destinar R$ 255.543,47 para a premiação de artistas e agentes culturais nos variados segmentos, que tenham prestado relevante contribuição ao desenvolvimento artístico cultural no município de São Pedro da Aldeia. O Chamamento abriu inscrições para artistas de Teatro; Circo; Dança; Música; Literatura; Artesanato; Artes Visuais; Produção Cultural; Saberes Populares; Cultura LGBTQIA+; Culturas Inclusivas; Patrimônio (material e imaterial); e Povos Tradicionais (cultura indígena, quilombola e afro-brasileira).

Dúvidas e outras informações também podem ser obtidas pelo e-mail editais.cultura@pmspa.rj.gov.br. Clique AQUI para acessar a área de editais da Lei Paulo Gustavo e conferir os cronogramas.