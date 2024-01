Questionado, ele assumiu estar traficando drogas no local e ser o responsável pela carga apreendida. - Divulgação/ PM

Publicado 12/01/2024 15:47

São Pedro da Aldeia - A Polícia Militar prendeu em flagrante, na tarde de quinta-feira (11), um homem acusado de tráfico de drogas.

De acordo com a ocorrência, a equipe estava em patrulhamento pela Rua do Fogo, no bairro São Mateus, quando avistou um homem sem camisa com uma mochila nas mãos. Ao perceber a viatura, o elemento entrou em fuga, pulando muros e atravessando cercas.

Os policiais realizaram um cerco tático e conseguiram abordar o acusado na porta de uma residência. O criminoso, que não teve a identidade divulgada, estava muito nervoso e não soube informar o que estava fazendo no local.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram com o homem uma mochila contendo 245 buchas de maconha, 75 cápsulas de cocaína e R$ 51 em espécie.

Questionado, ele assumiu estar traficando drogas no local e ser o responsável pela carga apreendida. O acusado foi preso em flagrante e encaminhado à 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios (127ª DP), Central de Flagrantes do dia, onde foi autuado por tráfico de drogas.