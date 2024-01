Os criminosos foram capturados em São Pedro da Aldeia. - Divulgação/ PM

Publicado 12/01/2024 15:24

São Pedro da Aldeia - Agentes da 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios (127ª DP), prenderam em flagrante, na tarde desta quinta-feira (11), dois homens acusados de roubo e ameaças a um casal. Os criminosos foram capturados em São Pedro da Aldeia.

De acordo com as Polícia Civil, o crime ocorreu no bairro de Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, por volta das 17h. Os dois homens, que estavam em dois carros brancos, abordaram o casal e anunciaram o roubo. Eles levaram diversos pertences das vítimas.

Durante as diligências, os policiais receberam a informação de que os autores haviam fugido em direção a São Pedro da Aldeia. Em buscas pela Rodovia Amaral Peixoto, os policiais localizaram os dois veículos. Os criminosos foram abordados e presos em flagrante.

As vítimas reconheceram os ladrões e os bens subtraídos.

Os elementos foram encaminhados para a 127ª DP, autuados e presos. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar a mulher que teria encomendado o crime.