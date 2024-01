A orientação é que os participantes compareçam com roupas confortáveis, tênis e garrafinha de água. - Divulgação/ Ascom

Em São Pedro da Aldeia, a Escola de Artes Municipal Diretora Luiza Maria Leal Mendes, vai sediar nesta sexta-feira (19), das 14h às 20h30, um workshop de dança gratuito promovido pelo grupo Kefi Dance. A atividade será ministrada em diferentes turmas e modalidades, com vagas limitadas. Para participar, os interessados deverão confirmar presença via WhatsApp, e entregar na entrada, um quilo de alimento não perecível.

O workshop é aberto para pessoas a partir de 10 anos de idade, sem necessidade de experiência. Entre as modalidades oferecidas estão house dance, hip hop intermediário, hip hop funk, reggaeton e coreografia. Os interessados devem acessar o link https://chat.whatsapp.com/Emn0s1sYCWk1jDPAOW7ofv e confirmar presença junto aos organizadores. A orientação é que os participantes compareçam com roupas confortáveis, tênis e garrafinha de água.

Este será o primeiro workshop promovido pelo grupo Kefi Dance, idealizado pelo dançarino Miguel Albuquerque, o MG. “Acreditamos que em São Pedro da Aldeia existem muitos artistas com potencial e o nosso objetivo principal é trazer mais conhecimento e técnicas para os dançarinos da cidade, além de abrir a oportunidade para novas experiências. Os participantes podem esperar um workshop descontraído e, ao mesmo tempo, bastante produtivo”, destacou.

Ainda de acordo com MG, todos os alimentos arrecadados durante a atividade serão doados a uma entidade social da cidade. O workshop vai contar com a participação especial dos renomados dançarinos André Feijão, Gabriel Gomes e Léo Bacollo, que contribuem para fomentar o cenário da dança na Região dos Lagos.

A Escola de Artes Municipal Diretora Luiza Maria Leal Mendes fica localizada no prédio anexo ao Teatro Municipal Dr. Átila Costa, na Rua Francisco dos Santos Silva, n° 555 (fundos), no bairro Nova São Pedro.

Confira as modalidades, horários e instrutores de cada oficina:

André Feijão, às 14h (house dance)

⁠Gabriel Gomes, às 15h30 (hip hop intermediário)

⁠Alex Freire, às 17h (hip hop funk)

MG, às 18h30 (coreografia)

⁠Léo Bacollo, às 19h30 (reggaeton)

Conheça os artistas convidados

André Feijão é produtor cultural e integrante da Companhia Urbana de Dança Sonia Destri e do coletivo Vadeia Aldeia e já passou por países como Estados Unidos, Canadá, França, Itália, Colômbia e Argentina. Como dançarino e coreógrafo, já teve seus trabalhos e performances exibidos em grandes programas televisivos, como “Zorra Total”, “Faustão” e “Esquenta”.

Gabriel Gomes é dançarino profissional desde 2018, coreógrafo e professor especializado em Hip Hop, além de possuir formação acadêmica em Educação Física. Em 2019 conquistou seu troféu de 1º lugar em mostras competitivas com solo e duo, além de iniciar uma jornada em ballet de artistas. Léo Bacollo começou a atuar na área em 1999. Como dançarino, acumula prêmios no Festival de Dança de Joinville, considerado o maior evento de dança do mundo, e já passou por diferentes países da Europa e Ásia, incluindo apresentações e uma turnê solo de performances e workshops no Reino Unido, na Alemanha e na Dinamarca. Em 2016, integrou o corpo de baile oficial das Olimpíadas e Paraolimpíadas do Rio de Janeiro. Também já liderou um projeto de danças urbanas, voltado à descoberta de novos talentos, produção de conteúdo e participação em festivais competitivos.

Sobre o Kefi Dance

Fundado há dois anos em São Pedro da Aldeia, o grupo Kefi Dance é composto pelos dançarinos Miguel Albuquerque, Yzadora Silva, Nathy Janoub, Sara Cristina e Alex Freire, moradores da cidade. Ex-integrante do Ballet Municipal de São Pedro da Aldeia, Miguel (MG) iniciou na área da dança em 2019 e tem experiência em ballet, jazz e dança contemporânea. Alex Freire tem registro profissional em Danças Urbanas e acumula diversas participações em audições, workshops e festivais, entre eles o Festival Internacional de Dança de Cabo Frio e o FestCampos – Festival de Dança de Campos do Jordão.

Nathália Janoub, Yzadora Silva e Sara Cristina são dançarinas integrantes do Ballet Municipal de São Pedro da Aldeia, acumulando atuação em eventos dentro e fora da cidade. Nathália é apaixonada por Danças Urbanas e já tem mais de 10 anos na área. Sara Cristina atua há sete anos e também é apaixonada por Street Dance. Já Yza iniciou seus estudos na Escola de Artes Municipal, passando por modalidades como jazz, danças urbanas e sapateado, além de acumular premiações em diversas competições de dança.