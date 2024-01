FAETEC - Divulgação

FAETECDivulgação

Publicado 24/01/2024 17:29

São Pedro da Aldeia - Já estão abertas as inscrições para o programa “Mulheres Mil” em São Pedro da Aldeia. A iniciativa oferece qualificação profissional para as mulheres, a partir de 16 anos, que estejam em vulnerabilidade e risco social. As interessadas têm até o dia 30 de janeiro para realizarem sua inscrição no CREAS Luiza Magdalena dos Santos, no Centro, das 9h às 13h. São oferecidas 20 vagas para o curso de agente de recepção e reservas em meios de hospedagem.

No momento da inscrição, será necessário apresentar o documento original e entregar as cópias do RG, CPF e número do NIS. A aula inaugural será no dia 6 de fevereiro. O curso terá a carga horária de 160 horas e acontecerá três vezes na semana, no período noturno.

O “Mulheres Mil” oferece qualificação profissional para pessoas que se encontram em vulnerabilidade e risco social, vítimas de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral e moradoras de locais com infraestrutura deficitária.

O município aldeense foi contemplado com a implementação do programa, que é fruto de uma parceria da FAETEC e da Secretaria de Estado da Mulher. A adesão foi feita pela Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

O CREAS Luiza Magdalena dos Santos está localizado na Avenida Getúlio Vargas, no Centro.