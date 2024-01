Irmãos baleados - Divulgação/PM

Irmãos baleados Divulgação/PM

Publicado 25/01/2024 18:13

São Pedro da Aldeia - Dois irmãos gêmeos, conhecidos por diversos crimes de furto na região de São Pedro da Aldeia, morreram após serem baleados na manhã desta quinta-feira (25).

Os irmãos, de 19 anos, foram atingidos por disparos de arma de fogo na rua Palmiro Gomes, no bairro Poço Fundo. Um deles foi baleado na altura do tórax e morreu ainda no local. O outro foi atingido no rosto. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar e foi a óbito durante um procedimento.

A dupla já havia sido presa em flagrante pela 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP)por roubo impróprio em um hotel na Praia da Pitória, no último dia 8. No momento da prisão, eles estavam dentro de uma caixa d’água do estabelecimento, com os cabos de energia do local. Eles conseguiram liberdade após audiência de custódia no dia 10.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime ou sobre os autores dos disparos. A Polícia Civil está investigando o caso.