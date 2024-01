Museu Regional - Divulgação

Publicado 25/01/2024 15:46

São Pedro da Aldeia - Nesta quinta-feira (25), em São Pedro da Aldeia, acontece o lançamento do livro “O Sal da Laguna de Araruama: sua História e seu Museu”, escrito por Geraldo Ferreira e Jacyr Mattos da Silva.



O evento é aberto ao público e começa a partir das 19h, no Museu Regional do Sal, localizado na Rodovia RJ-106, ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Pedro da Aldeia.



O livro conta a história da produção de sal na Laguna de Araruama, uma das mais importantes atividades econômicas da região desde a época colonial. A obra também traz informações sobre o Museu Regional do Sal, que abriga um acervo de objetos e documentos relacionados à história da produção de sal na região.

