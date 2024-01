Detido e encaminhado para a 125ª DP - Divulgação/PM

Detido e encaminhado para a 125ª DP Divulgação/PM

Publicado 26/01/2024 13:47

São Pedro da Aldeia - Um homem, identificado como ‘gerente do tráfico’ da Praia Linda, em São Pedro da Aldeia, foi preso pela Polícia Militar no fim da tarde desta quinta-feira (25). A ocorrência foi registrada após os agentes receberem informações de que o elemento estaria distribuindo ilícitos em um local conhecido como “Beco da Cachaça”.



De acordo com o relatório policial, após receberem as informações, os agentes do PATAMO da 2ª CIA de São Pedro da Aldeia, procederam ao local, onde avistaram o suspeito. Este, ao identificar a presença da guarnição, empreendeu fuga, mas logo foi localizado dentro de uma casa abandonada.



Com ele, os policiais arrecadaram 11 pedras de crack, 33 tiras de maconha, 23 pinos de cocaína, R$ 21 em espécie e um aparelho celular.



Diante dos fatos, o homem foi detido e encaminhado para a 125ª DP (São Pedro da Aldeia), onde permanece à disposição das autoridades.