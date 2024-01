A ação foi conduzida pelo Grupo de Ações Táticas (GAT 1) - Divulgação/PM

Publicado 29/01/2024 15:37

São Pedro da Aldeia - Na manhã deste sábado (27), entre as 9h e 11h27, uma operação policial na Estrada Velha de Iguaba, no bairro Balneário, em São Pedro da Aldeia, resultou na prisão de seis elementos, sendo três homens e três mulheres, por envolvimento com o tráfico ilícito de drogas. A ação, conduzida pelo Grupo de Ações Táticas (GAT 1), foi registrada após o recebimento de denúncias sobre atividades ilícitas na região.



De acordo com o relatório policial, os detidos, com idades entre 18 e 26 anos, foram encaminhados à 125ª DP (São Pedro da Aldeia). Entre eles, constam dois de 18 anos, dois de 26, um de 25 anos e um de 21. Durante a operação, um dos suspeitos teria tentado fugir, mas foi capturado pela equipe.

Além das prisões, a equipe do GAT 1 apreendeu uma grande quantidade de entorpecentes e equipamentos. Ao todo, foram encontradas 300 cápsulas de cocaína, 106 buchas de maconha, um simulacro de pistola, cinco rádios transmissores, um carregador de GLOCK 9mm e quatro telefones celulares, além de roupas camufladas.



Ainda conforme o relatório policial, todos os elementos optaram pelo direito de permanecer em silêncio e foram autuados em flagrante delito no artigo 33 da Lei 11.343/06, referente ao tráfico de drogas, permanecendo detidos.

300 cápsulas de cocaína, 106 buchas de maconha, um simulacro de pistola, cinco rádios transmissores, um carregador de GLOCK 9mm e quatro telefones celulares, além de roupas camufladas Divulgação/PM

