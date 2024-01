Noite de autógrafos - Rede social

Noite de autógrafosRede social

Publicado 26/01/2024 18:46

São Pedro da Aldeia - A história do sal, o ouro branco da Região dos Lagos, e a fundação do Museu Regional do Sal Manoel Maria de Mattos foram os destaques da noite de quinta-feira (25) em São Pedro da Aldeia. O lançamento do livro “O Sal da Laguna de Araruama: sua história e seu museu”, escrito pelo pesquisador da história aldeense Geraldo Luiz Ferreira e o empresário Jacyr Mattos da Silva, reuniu autoridades e personalidades aldeenses em uma noite de autógrafos. O prefeito Fábio do Pastel esteve presente para prestigiar os autores.



O memorialista e pesquisador da história aldeense, Geraldo Ferreira, destacou aspectos do livro e comentou sobre a parceria com Jacyr Mattos. “Escrever um livro é, após passarmos uma vida ou parte dela, aprendendo ensinamentos, princípios, normas e valores, sentir a necessidade de compartilhá-los com seus semelhantes. Na expectativa de que lhes possa ser de utilidade na compreensão da cultura da sua terra e ajude a ter uma vida melhor. Inspirados nisso, resolvemos escrever o nosso livro”, explicou.



O autor e empresário Jacyr Mattos da Silva é um dos herdeiros da indústria salineira e o doador da casa onde está situado o Museu Regional do Sal Manoel Maria de Mattos. Em seu momento de fala, Jacyr compartilhou a trajetória para produção do livro. “Eu me encontrei com o meu amigo Geraldo, pois já tinham comentários à época sobre a cidade ter um Museu do Sal. Ele me convidou para ser parceiro no livro, mas eu disse que não havia condições, pois ele é um pesquisador e professor da Fundação Getúlio Vargas, mas ele me respondeu que era um professor dentro da sala de aula e eu da salina. Com isso, aceitei o convite e este foi o pontapé inicial do livro. Quero agradecer ao Geraldo por fazer parte e a minha esposa, Sônia, que me auxiliou na escrita desse livro e agradeço a presença de todos”, declarou bastante emocionado.



Durante a cerimônia, os salineiros Donato Moreira e seu pai, Juvenil Moreira, que realizam a atividade até hoje, foram homenageados por Jacyr Mattos e seu irmão, José Maria Mattos, ao receberem exemplares dos livros. “Dia após dia, nós trabalhamos com o sal. Nós fazemos parte de uma equipe que trabalha há 40 anos com a salina, eu aprendi o ofício com 16 anos de idade, graças a meu pai, Juvenil, e ao pai do seu Jacyr. É uma felicidade muito grande fazer parte dessa noite”, disse Donato.



A secretária de Turismo, Claudia Tinoco, comemorou a solenidade. “O lançamento do livro ‘O Sal da Laguna Araruama sua história e seu museu’ foi maravilhoso. O número de pessoas presentes e seu interesse demonstram a credibilidade e competência dos autores. Esse livro, além de belo, garantirá a preservação de nossa história”, afirmou.



O prefeito Fábio do Pastel encerrou a cerimônia de lançamento. “Esse é um momento histórico para a nossa cidade. Agradeço a toda a família de Jacyr por presentear São Pedro da Aldeia, mais uma vez, com o lançamento do livro nesta noite. Temos este patrimônio que é o Museu Regional do Sal, que mais de cinco mil pessoas já visitaram. É gratificante que agora também temos um livro que conta a história e a importância do sal para a nossa região. Fica aqui o meu agradecimento ao Geraldo e ao Jacyr por abraçar essa causa tão importante para São Pedro da Aldeia”, disse.



Também estiveram presentes o secretário de Planejamento e Gestão, Paulo César de Souza, o vereador Jean Pierre, o artista Flávio Rangel, integrantes da família Mattos e demais convidados.

Prefeito Fábio do Pastel, Geraldo e Jacyr Rede social

Noite de autógrafos Rede social