Publicado 29/01/2024 16:00 | Atualizado 29/01/2024 16:45

São Pedro da Aldeia - O município de São Pedro da Aldeia registrou 71,4 mm de chuva entre as 21h de domingo (28) e às 2h da segunda-feira (29). As informações são da Marinha do Brasil e apontam que choveu aproximadamente o acumulado de todo o mês de janeiro em apenas quatro horas. Nesta segunda-feira (29), o prefeito Fábio do Pastel solicitou a presença da Defesa Civil do Estado para alinhar as ações junto ao município. As equipes seguem nas ruas para oferecer segurança e apoio à população.



O prefeito Fábio do Pastel esteve nas ruas durante a madrugada junto ao secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves; o adjunto da pasta, José Renato Alves; o coordenador da Defesa Civil, Michel Cavalcanti, e os agentes Lima e Becker, verificando as ocorrências nos bairros do município.



Devido à intensidade da chuva e à longa duração, diversas ruas foram afetadas, porém na manhã desta segunda-feira (29), o município não registrou mais pontos de alagamento. O bairro mais afetado foi o Jardim Soledade. De acordo com a Defesa Civil, seis pessoas ficaram desalojadas na noite de domingo (28), sendo quatro do bairro Mossoró e duas da Rua do Fogo. Todos já foram encaminhados para a casa de familiares.



O coordenador da Defesa Civil aldeense, Michel Cavalcanti, reforça a importância de a população acionar o órgão para registrar as ocorrências. “Temos à disposição da população diversos meios de contato para notificar emergências. É muito importante frisar que qualquer situação de risco deve ser comunicada à Defesa Civil pelo número 199 ou por meio do Pedrinho (WhatsApp e Telegram), no número (22) 99776 0633”, destacou.



A Prefeitura de São Pedro da Aldeia reforça que, para receber gratuitamente os alertas da Defesa Civil no celular, a população pode enviar uma mensagem de texto para o número 40199 informando o CEP da sua localidade.

