Pronto Socorro Municipal - Divulgação

Publicado 29/01/2024 16:06 | Atualizado 29/01/2024 16:46

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia alerta a população para o risco de aumento no número de casos de leptospirose devido às fortes chuvas que atingiram toda a região neste domingo (28). A Secretaria Municipal de Saúde orienta evitar contato com água contaminada, sempre beber água potável e ficar atento aos sinais e sintomas da doença.

A leptospirose é uma doença infecciosa transmitida por animais, principalmente ratos, através da urina contaminada, que pode atingir tanto os seres humanos quanto os animais, causando sintomas graves como febre, dores musculares, vômitos e icterícia.

Entre as ações de prevenção é importante, ainda, manter uma boa higiene pessoal, lavar as mãos com frequência e evitar o contato direto com animais doentes ou desconhecidos. Outra medida importante é manter os animais de estimação vacinados e protegidos, ato essencial para prevenir a doença em cães e gatos, que também podem ser infectados e transmitir a leptospirose para os seres humanos.

A Secretaria de Saúde esclarece que, para casos leves, o atendimento é ambulatorial. Os cidadãos devem procurar o Pronto-socorro Municipal, no bairro Morro do Milagre, em caso de sintomas. Para pacientes graves, a hospitalização deve ser imediata, visando evitar complicações e diminuir a letalidade.

Os principais sintomas da fase precoce são febre, dor de cabeça, dor muscular, principalmente nas panturrilhas, falta de apetite e náuseas/vômitos. Na fase tardia da doença, poderá haver manifestações como:

Síndrome de Weil – tríade de icterícia, insuficiência renal e hemorragias;

Síndrome de hemorragia pulmonar – lesão pulmonar aguda e sangramento maciço;

Comprometimento pulmonar – tosse seca, dispneia, expectoração hemoptoica;

Síndrome da angústia respiratória aguda – SARA;

Manifestações hemorrágicas – pulmonar, pele, mucosas, órgãos e sistema nervoso central.