A polícia apreendeu 321 pedras de crack, 314 pinos de cocaína, 184 buchas de maconha e um aparelho celularDivulgação/PM

Publicado 29/01/2024 17:18

São Pedro da Aldeia - Um homem foi preso em flagrante na tarde deste domingo (28) por tráfico de drogas em São Pedro da Aldeia. De acordo com a Polícia Militar, o acusado, identificado como Y.V.d.B.S., de 19 anos, foi encontrado com grande quantidade de drogas no bairro Vinhateiro.

A polícia recebeu informações de que um elemento estaria traficando drogas na região. Ao chegar ao local, os policiais avistaram o suspeito e o abordaram. Durante a abordagem, ele confessou estar traficando e indicou onde estava a droga.

Com o criminoso, a polícia apreendeu 321 pedras de crack, 314 pinos de cocaína, 184 buchas de maconha e um aparelho celular.

O homem foi preso e encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele já tem dois antecedentes criminais pelo mesmo crime.