Orquestra Sons da Aldeia - Divulgação

Publicado 26/02/2024 17:55

São Pedro da Aldeia - Os visitantes da Casa do Artesão, em São Pedro da Aldeia, poderão apreciar uma sessão de música instrumental nesta quinta-feira (29). Das 20h às 21h, os professores da Orquestra Sons da Aldeia estarão no espaço promovendo performances musicais abertas ao público. O evento, intitulado “Um Tom Criativo”, contará com repertório de jazz, samba e improvisos.



De acordo com o regente da Orquestra Sons da Aldeia, Jorge Rafael Goes, a proposta é oferecer aos visitantes um momento de lazer e apreciação da arte da música. “Desde o ano passado temos promovido concertos e apresentações musicais na Casa do Artesão com o objetivo não só de estimular as visitações na Casa, mas também de cumprir com o nosso compromisso maior, que é o de levar música aos espaços públicos da nossa cidade, com o apoio do nosso secretário Thiago Marques. A entrada é gratuita”, disse.



As apresentações serão conduzidas pelos músicos Gabriel Leite (flauta), Brenddon Miranda (sax tenor), José Germano (sax alto), Leandro Márcio (trompete), Hebert Germano (trombone) e Guilherme Giffoni (trombone), que integram a Orquestra Sons da Aldeia e promovem o ensino de música, ensaios e práticas de conjunto junto aos alunos participantes.



Na oportunidade, os visitantes também poderão conhecer um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pela Orquestra, criada em 2022 pela Secretaria Municipal de Cultura. A apresentação também contará com a participação de músicos convidados.

