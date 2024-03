Programa Calçada Acessível - Divulgação

Programa Calçada Acessível Divulgação

Publicado 06/03/2024 16:24

São Pedro da Aldeia - O Programa Calçada Acessível avança no município de São Pedro da Aldeia. Com o apoio da Firjan, por meio da atuação da federação no Leste Fluminense, a cidade agora conta com um manual técnico voltado para a padronização das vias. O objetivo é garantir ambientes urbanos mais acessíveis, a partir da implementação de melhores práticas construtivas de calçadas, rampas, pavimentação e arborização, entre outros. Na cidade, a iniciativa que recebeu o nome Calçada Ideal, também conta com um folder explicativo, desenvolvido para melhor apresentar as recomendações para a população.



Estabelecido nos municípios de forma conjunta entre a Firjan e prefeituras, o programa é fruto da parceria entre a federação, o Induscimento e a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP). “Através desse programa buscamos contribuir com os municípios para que implementem melhorias em infraestrutura, o que além de favorecer para a acessibilidade da população, proporciona um melhor ambiente para a instalação de novas empresas na região e atrair negócios para o desenvolvimento da economia local”, destacou o presidente da FirjanLeste Fluminense, Ricardo Fernando Guadagnin, reforçando que esta é mais uma das iniciativas da federação na região. Ainda no primeiro semestre, o município também passará a contar com uma unidade operacional da Firjan SESI SENAI, contribuindo com a atividade da indústria e qualificação de mão-de-obra de toda a Região dos Lagos.



Criado em 2010, o Calçada Acessível já foi implementado em 45 municípios do Rio de Janeiro, com a proposta de orientar os gestores a promover melhorias estruturais no que se refere à mobilidade a pé. Em São Pedro da Aldeia o trabalho de assessoria da Firjan teve início em 2017. “Estamos com a quarta etapa concluída. A região está com o manual pronto para ser apresentado à população. Vamos seguir acompanhando cada etapa, para prestar todo o suporte necessário, auxiliando na execução desse programa que visa avanços na infraestrutura, garantia de mobilidade urbana, melhoria da qualidade de vida da população e atração de mais investimentos”, destacou arquiteto urbanista Luiz Gustavo Guimarães, especialista da Firjan.



O programa foi desenvolvido de forma conjunta com as Secretarias Municipais de Obras e Desenvolvimento Urbano e de Meio Ambiente e Pesca, com auxílio técnico da Firjan. O subsecretário de Desenvolvimento Urbano de São Pedro da Aldeia, Antônio Nepomuceno de Andrade, explica que além do manual técnico, o folder explicativo, com as principais informações do programa, facilitará o acesso da população às novas orientações de ocupação urbana. O documento leva em consideração melhores práticas construtivas de calçadas, rampas, pavimentação e arborização, entre outros. “Esse programa é um marco! Uma cidade não pode pensar em evolução sem acessibilidade e a calçada é o primeiro local em que precisamos trabalhar essas questões”, destacou o subsecretário, reforçando que a melhoria na infraestrutura pode ser um diferencial para a atração de novos negócios.



Em São Pedro da Aldeia a iniciativa vai contribuir para a adequação das ruas e calçadas da cidade, que tem 406 anos de fundada e ainda mantém estruturas antigas, com vias para pedestres e automóveis estreitas. Por ser uma cidade composta por muitas construções consideradas patrimônios históricos tombados, a aplicação do programa exige planejamento.



Pela Região dos Lagos, o Programa Calçada Acessível já teve a adesão de, além de São Pedro da Aldeia, também Búzios e Cabo Frio. A iniciativa visa orientar os gestores a promoverem as adequações específicas às necessidades de cada localidade. O trabalho é contínuo, pois a cada nova gestão municipal, a equipe do programa reforça a necessidade de manutenção das ações planejadas.

