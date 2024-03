Foram apreendidas 149 cápsulas de cocaína - Divulgação/PM

Publicado 04/03/2024 18:46

São Pedro da Aldeia - Neste sábado (2), operações policiais na Região dos Lagos resultaram na prisão de um homem e na apreensão de entorpecentes. As ações foram realizadas em São Pedro da Aldeia e Cabo Frio pela Polícia Militar.

Em São Pedro da Aldeia, no início da tarde, durante um patrulhamento no Morro da Ponta do Ambrósio, a Polícia Militar realizou abordagens e buscas em vielas, onde localizou uma sacola plástica contendo cinco amarrados com 110 cápsulas de cocaína escondidas em um matagal.

O material foi apreendido e encaminhado para a 125ª DP (São Pedro da Aldeia), para registro e apreensão. Ninguém foi preso durante a ocorrência.

Já em Cabo Frio, no Jardim Esperança, no início da noite, operação policial resultou na prisão de um homem de 29 anos, que já possuía anotação criminal por violência doméstica contra a mulher.

A ocorrência foi registrada na Rua do Forno, após um cerco tático que permitiu a detenção do elemento e a apreensão de 39 cápsulas de cocaína. O elemento foi conduzido à 126ª DP (Cabo Frio), onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo preso.

Ao todo, durante as operações, foram apreendidas 149 cápsulas de cocaína.