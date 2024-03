Gata de estimação - Rede social

Gata de estimação Rede social

Publicado 04/03/2024 14:22

São Pedro da Aldeia - Uma moradora de São Pedro da Aldeia relatou que sua gata de estimação foi atacada por cinco cachorros de grande porte na última sexta-feira (1). O incidente foi registrado no bairro Porto da Aldeia, na Rua Maria da Conceição. De acordo com o relato, os cães estavam sem focinheira e, após o ataque, o homem responsável pelos animais teria fugido sem prestar socorro. Infelizmente, a gata não sobreviveu ao ataque.

Durante o ataque, crianças que estavam nas proximidades tentaram intervir para salvar a gata, arriscando-se ao tentar afastar os cachorros. Posteriormente, a moradora, que preferiu não se identificar por medo, conta que acionou a Guarda Ambiental para auxílio.

Ela relatou que a gata foi levada às pressas para uma emergência veterinária, onde recebeu morfina e foi colocada no oxigênio devido às dentadas que perfuraram a pleura, uma membrana que reveste o pulmão. O animal não resistiu e morreu por volta das 4h.

Segundo os vizinhos, o homem, que mora em outro bairro, costuma caminhar pela rua com os cinco cachorros, todos sem focinheira, frequentemente. Eles afirmam que o sujeito costuma carregar um facão na cintura. Há relatos, ainda, de que o homem possui passagens policiais, mas isso não foi confirmado pelas autoridades.

Agora, a moradora está em busca das imagens do momento do ataque, além de estar tentando descobrir o nome completo do homem, para registrar um boletim de ocorrência. Ela afirma que, assim como foi com a gata dela, poderia ter sido com algum idoso ou criança do bairro.