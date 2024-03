Operação MPRJ - Divulgação/PM

Operação MPRJDivulgação/PM

Publicado 29/02/2024 18:52

São Pedro da Aldeia - Na manhã desta quinta-feira (29), o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), deflagrou uma operação para desarticular uma quadrilha especializada no “golpe do empréstimo consignado”. A ação resultou na prisão de três pessoas e busca e apreensão em diversas cidades, entre elas, São Pedro da Aldeia.

As investigações revelaram que os criminosos ligavam para aposentados de pelo menos 12 estados, informando sobre supostas dívidas em seus nomes. Para “resolver” a situação, eles ofereciam a transferência do valor para a empresa da quadrilha, prometendo condições vantajosas de pagamento, como menos parcelas. Para isso, as vítimas faziam um empréstimo consignado e transferiam o dinheiro aos golpistas. Em outros casos, a quadrilha oferecia investimentos falsos.

Os alvos da operação foram denunciados pelo MPRJ pelo crime de organização criminosa. A 1ª Vara Criminal Especializada da Capital expediu sete mandados de prisão e dez de busca e apreensão, além de determinar a quebra de sigilo de dados dos investigados.

A operação contou com o apoio da DC-Polinter e foi realizada também nos bairros do Rio de Janeiro: Turiaçu, Bangu, Rocha Miranda e Pavuna; além de Belford Roxo, na Baixada Fluminense.