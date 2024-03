Orquestra Sons da Aldeia - Divulgação

Publicado 04/03/2024 18:35

São Pedro da Aldeia - São Pedro da Aldeia vai promover, nesta quinta-feira (7), a partir das 20h, uma sessão de música instrumental na Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, no centro da cidade. O evento, intitulado “Um Tom Criativo”, vai reunir professores da Orquestra Sons da Aldeia, que se apresentarão ao público com repertório de jazz, samba e improvisos. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Cultura.



As apresentações serão conduzidas pelos músicos Gabriel Leite (flauta), Brenddon Miranda (sax tenor), José Germano (sax alto), Leandro Márcio (trompete), Hebert Germano (trombone) e Guilherme Giffoni (trombone), que integram o conjunto e promovem o ensino de música, ensaios e práticas de conjunto junto aos alunos participantes.

As performances também contarão com a participação do músico Jorge Rafael Goes, regente da Orquestra. “Nossa proposta é oferecer um momento de lazer para a população, cumprindo com um dos nossos grandes compromissos, que é o de democratizar o acesso à arte da música. Também será uma oportunidade para que aqueles que ainda não conhecem a Orquestra possam conhecer um pouco do nosso trabalho”, disse.



A Casa da Cultura fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, Centro. A entrada é gratuita.

Casa de Cultura Divulgação