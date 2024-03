Mercado Municipal do Peixe - Divulgação

Mercado Municipal do Peixe Divulgação

Publicado 22/03/2024 13:55

São Pedro da Aldeia - O mercado municipal do peixe de São Pedro da Aldeia, João da Hora, que fica no Bairro Estação, na Rua 12 de Outubro, funcionará com horário especial durante o feriado da Semana Santa. O espaço vai ampliar o atendimento ao público a partir da segunda-feira (25), indo até o sábado (30), das 7h às 17h. Após esse período, o expediente volta ao horário normal, que é de 7h às 15h.



Estabelecimento tradicional da cidade, o Mercado Municipal João da Hora atrai diversos clientes, principalmente às sextas, sábados e domingos.



A freguesia, no entanto, não é apenas local: moradores de outros municípios também buscam São Pedro da Aldeia para garantir o pescado que vem direto da Lagoa. Esse é o caso do casal Marcos e Edilcea Matos, moradores de Unamar, localizado no segundo distrito de Cabo Frio. “Eu dou preferência a comprar aqui do que onde moro, pois o preço é bom e tem variedade de peixes. O mercado é organizado, muito limpo e sempre bem higienizado. Nós já adiantamos as compras para a Semana Santa; gosto muito daqui”, disse Marcos.



Atualmente, o local conta com 33 boxes. Deste total, 24 boxes são destinados para o pescado, enquanto nove são para a venda de verduras e legumes.



“Durante a Semana Santa, a procura pelo nosso pescado é maior e, por isso, funcionaremos com esse horário ampliado. Nossos permissionários se dedicam muito para garantir a oferta de peixes frescos e de alta qualidade”, afirma o secretário de Agricultura, Abastecimento e Trabalho Thiago Ribeiro.



O comerciante Isaías Meireles é pescador e, também, permissionário de um dos boxes desde a fundação do mercado, no ano de 2004. “Para a próxima semana, já antecipamos as compras para não faltar mercadoria. O horário diferenciado nos beneficia, pois dá mais tempo para a gente atender os fregueses”, comenta.

Mercado Municipal do Peixe Divulgação