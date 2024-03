Um homem, não identificado, foi flagrado se masturbando em um carro - Rede social

Um homem, não identificado, foi flagrado se masturbando em um carro Rede social

Publicado 22/03/2024 18:34

São Pedro da Aldeia - Um homem, não identificado, foi flagrado, na tarde desta sexta-feira (22), se masturbando em um carro estacionado na Rua João Martins, no Centro de São Pedro da Aldeia. A localidade onde o indivíduo foi visto praticando o ato libidinoso fica ao lado de uma escola.



Nas imagens enviadas exclusivamente ao Jornal O Dia, é possível visualizar o homem sentado no banco do carona e com a janela aberta, se tocando, enquanto observa uma mulher loira caminhando pela calçada. Ele apenas para o ato obsceno quando percebe que está sendo filmado.



A prática de masturbação em público é considerada crime de importunação sexual, segundo a Lei 13.718/2018. Essa conduta é tipificada quando alguém pratica ato libidinoso na presença de alguém e sem sua anuência, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Quem comete esse ato pode ser preso e ficar de um a cinco anos na cadeia.



O Jornal O Dia entrou em contato com as polícias Civil Militar, questionando se houve algum registro de ocorrência ou chamado acerca da situação. Em nota, a PM afirma que nenhuma guarnição foi acionada para atender o incidente.



A Civil ainda não retornou.