Desfile Cívico - Divulgação

Publicado 16/05/2024 16:14

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia preparou uma grande festa para celebrar o 407º aniversário de fundação do município. A programação começou nesta quinta-feira (16), cedo, com o ritual oficial de hasteamento das bandeiras nacional, estadual e municipal que aconteceu em três pontos do centro da cidade. Primeiro na Câmara Municipal, depois na sede da Prefeitura, e, em seguida, na Praça Dr. Plínio de Assis Tavares, a Praça do Canhão. Aconteceu também nesta manhã, o tradicional Desfile Cívico, e à noite, a Igreja Matriz de São Pedro celebra uma missa pelo povo aldeense às 19h.



As apresentações musicais terão início na sexta-feira (17), às 20h, com apresentação de Ju Feliciano. Em seguida, Raylane Mendes subirá ao palco. André Vianna fechará a programação da noite. Na arena montada na Praia do Centro, os fãs e admiradores do esporte irão acompanhar as finais do 40º Fest Verão a partir das 19h, com jogos de beach soccer nas categorias sub-13, sub-15 e sub-17.



No sábado (18), a festa será comandada pelo grupo Nosso Nome é Pagode, às 20h; por Arthur Pimenta, às 22h, e Pagodeando, às 00h. Já na Praia do Centro, a partir das 19h, o público irá conhecer os campeões do beach soccer no sub-11, feminino, veterano e adulto. Os jogos marcam o encerramento do Fest Verão aldeense.



Confira a programação completa:



Quarta-feira (15)

19h – Sessão Solene – Câmara Municipal de Vereadores



Quinta-feira (16)

7h15 – Hasteamento de bandeiras na Câmara Municipal



7h30 – Hasteamento de bandeiras na Prefeitura Municipal



7h45 – Hasteamento de bandeiras na Praça Doutor Plínio de Assis Tavares (Praça do Canhão)



9h – Desfile Cívico



19h – Missa Solene – Igreja Matriz



Sexta-feira (17)

Programação do 40º Fest Verão (beach soccer) – Praia do Centro



19h – Final do Sub-13



20h – Final do Sub-15



21h – Final do Sub-17



Programação no Centro – Praça Agenor Santos (Praça da Matriz)



20h – Show com Ju Feliciano



22h – Show com Raylane Mendes



00h – Show com André Vianna



Sábado (18)

Programação do 40º Fest Verão (beach soccer) – Praia do Centro



19h – Final do Sub-11



20h – Final do Feminino



21h – Final do Veterano



22h – Final do Adulto



Programação no Centro – Praça Agenor Santos (Praça da Matriz)



20h – Show como grupo Nosso Nome é Pagode



22h – Show com Arthur Pimenta



00h – Show com Pagodeando



Quinta-feira (30)

Programação de Aniversário do Museu Regional do Sal



18h – Abertura da Exposição “Museu do Sal: 1 Ano de Arte, Cultura e História”



– Abertura da Exposição Gabriel Joaquim dos Santos e a Casa da Flor: Bordando o Sonho, a Flor e a Casa (Coletivo Bordado Solidário)



– Lançamento de cinco novos temas em exposição permanente



Sexta-feira (31)

18h – Roda de Causos da Aldeia de São Pedro – Museu Regional do Sal



Sábado (1)

17h às 22h – Feira Aldeia Criativa – Museu Regional do Sal

Programação Divulgação