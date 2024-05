Criminoso Roberto Ferreira Pereira, de 81 anos - Divulgação/PM

Criminoso Roberto Ferreira Pereira, de 81 anos Divulgação/PM

Publicado 17/05/2024 13:46

São Pedro da Aldeia - Na tarde de quinta-feira (16), agentes da 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) de São Pedro da Aldeia prenderam Roberto Ferreira Pereira, de 81 anos, acusado de estupro de vulnerável contra as sobrinhas da companheira dele, à época com 13 anos de idade. O crime ocorreu em Irajá, no Rio de Janeiro, em 2013.



Após a decretação da prisão, Roberto fugiu para Rio das Ostras, onde tentou se esconder e levar uma vida normal. A prisão foi resultado de um trabalho conjunto entre a 125ª DP e o setor de inteligência da Polícia Civil, que identificou o paradeiro do acusado.



Segundo as investigações, Roberto teria abusado sexualmente das meninas por um longo período de tempo. As vítimas, hoje adultas, denunciaram o crime à polícia, que iniciou as buscas pelo acusado.



Roberto Ferreira Pereira foi encaminhado para a 125ª DP, onde permanecerá à disposição da Justiça. A pena para o crime de estupro de vulnerável pode chegar a 15 anos de reclusão.