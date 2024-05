"Saúde Móvel" - Divulgação

Publicado 17/05/2024 14:36

São Pedro da Aldeia - A partir desta segunda-feira (20), a Prefeitura de São Pedro da Aldeia promove a terceira edição do “Saúde Móvel”, que segue o objetivo de agilizar exames de imagem aos aldeenses. O projeto seguirá até sexta-feira (24), com a oferta de 200 exames por dia. Os pacientes aptos a realizar os procedimentos serão agendados pela Regulação Municipal da Secretaria de Saúde.



A atividade acontece na Praça Agenor Santos, a Praça da Igreja Matriz, no Centro, das 8h às 17h. A ação busca agilizar os procedimentos aos usuários do SUS e facilitar o acesso da população ao atendimento de qualidade. Com a oferta de exames de ecocardiogramas, ultrassonografias e raio X para diagnóstico preciso e tratamento adequado.



A Secretaria de Saúde ressalta que apenas os pacientes agendados e previamente avisados da data e horários serão atendidos pela unidade móvel. A previsão é de o projeto “Saúde Móvel” retorne ao município aldeense ao longo dos meses, para a realização de cinco novos mutirões.



Projeto Saúde Móvel



Período: 20 a 24 de maio

Local: Praça Agenor Santos (Praça da Igreja Matriz), no Centro

Horário: 8h às 17h

Público-alvo: Pacientes agendados pela Regulação Municipal

Exames: ecocardiogramas, ultrassonografias e raio X



Palestras



Segunda-feira (20) – 9h



“Pés diabéticos”, com a podóloga Diana Freire.

“Fisioterapia e o câncer”, com a fisioterapeuta Márcia Brandão Fanelli.



Terça-feira (21) – 9h



“A importância do controle postural na prevenção de queda em idosos”, com a fisioterapeuta Angélica Vieira Rosa.

“Rotina e Autocuidado na Terapia Ocupacional”, com a terapeuta ocupacional Luciane Azevedo.



Terça-feira (21) – 14h



“A importância do autoconhecimento e autocuidado através do uso de Florais e homeopatia”, com a terapeuta integrativa, Núbia Martins.

“Fisioterapia e o câncer”, com a fisioterapeuta Márcia Brandão Fanelli.

“Prevenção e enfretamento a violência contra a mulher”, com a massoterapeuta Vanessa Reis.



Quarta-feira (22) – 9h



“Fisioterapia e o câncer”, com a fisioterapeuta Márcia Brandão Fanelli.

“Equilíbrio Alimentar, como comer de tudo e ganhar saúde. Alimentação preventiva, saúde e longevidade”, com a life coach Marcelle Frinhani.



Quinta-feira (23) – 9h



“Fisioterapia e o câncer”, com a fisioterapeuta Márcia Brandão Fanelli.



Sexta-feira (24) – 9h



“Fisioterapia e o câncer”, com a fisioterapeuta Márcia Brandão Fanelli.

“Equilíbrio Alimentar, como comer de tudo e ganhar saúde. Alimentação preventiva, saúde e longevidade”, com a life coach Marcelle Frinhani.



Atividades



Segunda-feira (20):



Cuidados com a beleza, com a designer de tranças e corte de cabelos Carine Rocha.

Limpeza de pele, maquiagem e cuidados com a beleza, com a especialista Vera Selva.



Terça-feira (21):



Prática de yoga, com Karla Cristina.

Orientação sobre curso de idiomas, com a supervisora Daniella Oliveira e comercial Marianne Almeida.



Sexta-feira (24)



Terapia holística e Acupuntura, com a terapeuta holística Analice Silva.

Prática de yoga, com Karla Cristina.

Funcional na saúde móvel, com a educadora física, Mayara Couto.

Cuidados com a beleza, com a designer de tranças e corte de cabelos Carine Rocha.

Limpeza de pele, maquiagem e cuidados com a beleza, com a especialista Vera Selva.



Todos os dias ocorrerá a “Dinâmica do abraço”, com acolhimento, orientação e acompanhamento de pessoas em tratamento oncológico, sendo o público-alvo mulheres, com voluntárias do Viva, Vida Mulher.



Além disso, no local, haverá a produção e comercialização de produtos integrais e diet, bolos e refeições caseiras com as empreendedoras Erica de Souza, Dayane P. da Silva Ventura e Pamella Pupe.

