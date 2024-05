Embarcação de pesca artesanal - Divulgação

Publicado 17/05/2024 16:04

São Pedro da Aldeia - Neste sábado (18), São Pedro da Aldeia será contemplado com a cerimônia de entrega da embarcação de pesca artesanal para a comunidade da Baleia, realizada pelo Projeto Novos Mestres, gerido pelo Instituto Onda Azul. A construção da embarcação é uma iniciativa da turma de Carpintaria Naval do projeto e visa cumprir o compromisso de deixar um legado de desenvolvimento econômico e capacitação profissional nas comunidades pesqueiras da região. Com o apoio do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e do Projeto Educação Ambiental, o evento ocorrerá das 10h às 12h, na Associação de Pescadores Artesanais da Praia da Baleia, localizada na Rua Praia da Baleia, nº 22.

Ricardo Farias, Gerente de Projetos do Instituto Onda Azul, afirma que mais do que a construção de uma embarcação de pesca artesanal, o Projeto Novos Mestres resgata a autoestima da comunidade e fortalece o vínculo entre economia e tradição: “Poder desembarcar aqui e fazer um trabalho em parceria com a comunidade da Baleia é muito satisfatório. Não se trata de um barco artesanal comprado e trazido pelo projeto, mas sim de um trabalho de construção coletiva junto com os alunos das oficinas de Carpintaria Naval e que nasce com um DNA próprio”.

O Projeto Novos Mestres atua em quatro municípios da Região dos Lagos: Saquarema, Araruama, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia. E recebe recursos do Projeto Educação Ambiental, sob gestão do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), que é parte de uma medida compensatória firmada por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). A empresa PRIO é a responsável por esse TAC, que tem condução do Ministério Público Federal/RJ.

A iniciativa oferece oficinas para construção de uma embarcação em cada comunidade pesqueira dessas cidades até julho de 2024. A turma de Saquarema foi a primeira a construir sua própria embarcação, que já está em atividade, cumprindo o seu papel de ser mais um componente que agrega economia, tradição e orgulho à pesca artesanal.

