71 pedras de crack, 16 trouxinhas de maconha, nove pinos de cocaína e oito unidades de skunk - Divulgação/PM

Publicado 15/07/2024 15:51

São Pedro da Aldeia - A Polícia Militar prendeu, na noite de sexta-feira (12), um homem em flagrante por tráfico de drogas na Estrada do Alecrim, no bairro Porto do Carro, em São Pedro da Aldeia.

Segundo a ocorrência, a equipe recebeu denúncias de que um homem estaria traficando drogas na região. Ao chegarem ao local, os policiais observaram o criminoso realizando a venda de entorpecentes para diversas pessoas.

Ao perceber a presença da polícia, o acusado tentou fugir, mas foi contido após uma breve luta corporal. Com ele, foram encontrados 71 pedras de crack, 16 trouxinhas de maconha, nove pinos de cocaína e oito unidades de skunk.

O homem, identificado como G.P.S., de 30 anos, foi preso em flagrante e encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP), Central de Flagrantes do dia, onde responderá pelo crime de tráfico de drogas.