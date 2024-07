Acidente - Reprodução/Rede social

Publicado 12/07/2024 18:14

São Pedro da Aldeia - Um acidente entre moto e carro na RJ-140, na altura do bairro Fluminense, em São Pedro da Aldeia, na tarde desta sexta-feira (12), deixou o trânsito lento no local.



De acordo com informações, a motociclista foi atingida pelo automóvel e caiu na pista. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a vítima, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde.



O acidente causou lentidão no trânsito no sentido Cabo Frio da rodovia.