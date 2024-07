Orgulho LGBTQIA+ - Reprodução

Publicado 12/07/2024 14:30 | Atualizado 12/07/2024 15:31

São Pedro da Aldeia - Em celebração ao mês do Orgulho LGBTQIA+, neste sábado (13), o Coletivo Jovem Diferenças vai realizar o 1° Festival do Orgulho de São Pedro da Aldeia. O evento é beneficente e sem fins partidários, políticos ou financeiros, e tem como objetivo ajudar famílias e pessoas LGBTQIA+ em necessidade, além de celebrar a diversidade e a potência dos jovens da Região dos Lagos.



O Festival acontecerá na Praça Hermógenes Freire da Costa (Praça das Águas), no Centro, e será aberto ao público. Contará com a participação de mais de 30 artistas independentes, incluindo DJs, cantores, e performers, que juntos irão proporcionar um espetáculo.



O Coletivo Jovem Diferenças é um grupo natural de São Pedro da Aldeia, fundado, formado e administrado por jovens entre 18 e 30 anos. Nossa missão é lutar pelos direitos e necessidades da juventude em nossa região, promovendo inclusão, respeito e oportunidades para todos.



Além das apresentações, também estará arrecadando alimentos, roupas, agasalhos, brinquedos e livros, durante o evento, para apoiar aqueles que mais precisam. Este será o único evento em São Pedro da Aldeia voltado para a causa LGBTQIA+ neste mês, uma vez que nenhuma outra ONG ou organização está planejando algo semelhante.



